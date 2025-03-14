Tokat'ta Hayvana Eziyet Eden Kişiye Soruşturma Başlatıldı

Tokat'ın Zile ilçesinde hayvana eziyet eden A.A. hakkında jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 02:25
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 02:25
Tokat'ta Hayvana Eziyet Eden Kişiye Soruşturma Başlatıldı

Tokat'ın Zile ilçesinde, bir koyuna eziyet eden kişi hakkında resmi soruşturma başlatıldı. İlçeye bağlı Şeyhköy köyünde yaşayan A.A., bilinmeyen bir sebeple hayvana şiddet uyguladı.

Olayın, sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntüleri üzerine dikkat çeken Zile Kaymakamlığı, durumu ciddiyetle ele aldı. Yapılan yazılı açıklamada, 13.03.2025 tarihinde saat 22.30 sularında Kaymakamlık sosyal medya hesabına gelen bir ihbarın ardından araştırma başlatıldığı belirtildi.

Kaymakamlık açıklamasında, "İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından olayı gerçekleştiren kişinin Şeyhköy köyünde ikamet eden A.A. olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanmış olup, gerekli çalışmalar yapılmaktadır," ifadelerine yer verildi.

Hayvana eziyet olayları toplumsal duyarlılığı artırırken, yetkililerin bu tür eylemler karşısında gösterdiği hassasiyet de dikkat çekmektedir.

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