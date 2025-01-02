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Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 19:32
Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Tokat'ın Turhal İlçesinde Trafik Kazası

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. D.K. (56) yönetimindeki 60 AGE 583 plakalı otomobil, Çamlıca köyü yakınlarında S.A. (51) idaresindeki 06 CIL 459 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın Ayrıntıları

Çarpışmanın ardından, hem sürücüler hem de araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve...

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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