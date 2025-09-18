Tokat'ta İki Trafik Kazası: 2'si Polis, 8 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki kazada 2'si polis olmak üzere 8 kişi yaralandı; yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 20:08
Niksar'da ard arda yaşanan çarpışmalar

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2'si polis olmak üzere 8 kişi yaralandı.

İlk kaza, R.K. idaresindeki 34 LM 527 plakalı otomobilin Akın köyü yakınlarında istinat duvarına çarpması sonucu meydana geldi. Kazada sürücü ve araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale için görevliler bölgeye intikal etmişti.

Bu sırada K.K. yönetimindeki 55 VE 100 plakalı otomobil, bölgede bulunan Niksar Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memurlarının park halindeki 60 A 5968 plakalı polis aracına çarptı.

İkinci kazada görevli polis memurları Y.A. ve S.E. ile diğer otomobilin sürücüsü ve araçtaki 2 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Toplamda 2'si polis 8 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, bir otomobil istinat duvarına çarptı. Bir başka otomobil ise bölgeye sevk edilen ve polis memurlarının bulunduğu park halindeki ekip aracına çarptı. İki trafik kazasında 2'si polis memuru 8 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

