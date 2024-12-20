Tokat'ta İmam Duran Arslan'dan Camii Cemaatine Sıcak İkramlar

Tokat'ta İmam Duran Arslan'dan Cemaate Sıcak İkramlar

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde görev yapan İmam Duran Arslan, cami cemaatine yaptığı sıcak ikramlarla takdir topluyor. Camiyi çiçeklerle donatan Arslan, yaklaşık 7,5 yıl önce D-100 kara yolundaki Çakmak Camisi'ne atandığında, ilk iş olarak ibadethanenin iç ve dış kısmını boyatıp eksiklerini tamamladı.

Güzellik ve İkramlar Bir Arada

Cami çevresini güzelleştirmek için de bahçeye ve saksılara çeşitli çiçek türleri diken Arslan, yaz aylarında bu saksıları bahçeye koyarak estetik bir görüntü oluşturuyor. Kışın ise bu çiçekleri soğuktan korumak için şadırvanda veya cami içinde tutuyor ve bakımlarını yapıyor.

Muhtaçlara Sıcak İkramlar

Cami girişinde hazırladığı alanda çorap, şeker, lokum, bisküvi, çikolata ve çocuklar için balonlar bulunduran İmam Arslan, bu ikramların masrafını da sadaka kutusuna atılan paralardan karşılıyor. Cuma namazına gelen cemaat için simit, tatlı, poğaça, lokum ve çay ikramında bulunuyor.

Duygular Anı Defterine Yazılıyor

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldır imamlık yaptığını ve her hafta cami cemaatine ikramda bulunmak için bir karar aldıklarını ifade etti. İlk önce çorba ikramına başladıklarını ve insanlardan olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Arslan, “Anadolu insanının güzelliklerine şahit oldum. Hastaneye gittiğimde yabancı bir numara arayarak, ‘Hocam ikindi namazını eda ettik, ikramlarınızdan tattık, teşekkür ederiz’ dediler.” dedi.

Namaz sonrası cemaatin duygularını yazdığı peçetelerden etkilenen Arslan, bir anı defteri alarak şimdiye kadar 6 defterin dolduğunu belirtti. Bugüne kadar cami cemaatine yaklaşık 3 bin çorap hediye ettiklerini eklemeyi unutmadı.

Müftü ve Cemaatten Tam Destek

Reşadiye Müftüsü Ramazan Tunç, Arslan’ın camiyi adeta bir çiçek bahçesi haline getirdiğini vurguladı. Müftü Tunç, “Hocamız her yeri çiçeklerle süsledi. Bizi Türkiye’nin değişik yerlerinden arayarak teşekkür ediyorlar.” şeklinde konuştu.

Camiye gelen cemaat, duyduğu memnuniyeti de dile getiriyor. Cuma namazı kılan Reşit Aydın, “Çakmak Camisi’nde cuma namazı kıldık. İlk defa cuma çıkışında ikramda bulunan hoca gördüm. Allah razı olsun.” derken, Şaban Aydın ise, “Rabbim bize burayı nasip etti. Namazımızı kıldıktan sonra ikramda bulundular. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde görev yaptığı camiyi çiçeklerle donatan imam Duran Arslan, cemaate de çeşitli ikramlarda bulunuyor. Arslan, cuma namazı kılmak için camiye gelenlere ise simit, tatlı, poğaça, lokum ve çay ikramında bulunuyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde görev yaptığı camiyi çiçeklerle donatan imam Duran Arslan, cemaate de çeşitli ikramlarda bulunuyor. Arslan, cuma namazı kılmak için camiye gelenlere ise simit, tatlı, poğaça, lokum ve çay ikramında bulunuyor.