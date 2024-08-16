Tokat'ta İstinat Duvarından Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Tokat'ta İstinat Duvarında Kaza

Tokat'ta Erenler Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Lütfü Şamlıoğlu'nun kullandığı 60 DK 457 plakalı otomobil, istinat duvarından düşerek asılı kaldı. Otomobilin durumu oldukça tehlikeli bir hale gelirken, sürücü direncini koruyamadı ve yaralandı.

Kurtarma Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Olay yerine intikal eden Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, Lütfü Şamlıoğlu'nu otomobilden kurtarma çalışmalarına hemen başladı. Uzun bir çabanın ardından, sürücü sağ salim otomobilden çıkarıldı. Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla hemen Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki tedavi süreci devam ederken, kazanın nedenleriyle ilgili araştırmalar sürüyor.