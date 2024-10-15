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Tokat'ta Kalp Hastası Bebek Ankara'ya Helikopterle Sevk Edildi

22 günlük bebek, doğuştan kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:17
Tokat'ta Kalp Hastası Bebek Ankara'ya Helikopterle Sevk Edildi

Tokat'ta Acil Sevk Süreci

Tokat'ta yaşayan 22 günlük bir bebek, doğuştan kalp hastalığı nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bebekte doğuştan kardiyak defektler ve pulmoner hipertansiyon tanıları tespit edildi.

Tedavi İçin Hacettepe Üniversitesi Hastanesi

Özellikle ileri tedavi ve müdahale gereksinimi doğrultusunda Erdoğan bebek, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirildi. Ambulansla Tokat Havalimanı'na ulaştırılan bebek, ardından helikoptere nakledildi.

Ambulans Helikopterle Üçüncü Gün

Erdoğan bebek, hava ambulansı ile Ankara'ya doğru yola çıktı. Büyük bir umutla tedavi sürecinin başlayacağı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi birimi'nde tedavi olunacağı bildirildi.

Tokat'ta doğuştan kalp hastası olan 22 günlük bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya...

Tokat'ta doğuştan kalp hastası olan 22 günlük bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Tokat'ta doğuştan kalp hastası olan 22 günlük bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya...

Tokat'ta doğuştan kalp hastası olan 22 günlük bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Tokat'ta doğuştan kalp hastası olan 22 günlük bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya...

Tokat'ta doğuştan kalp hastası olan 22 günlük bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

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