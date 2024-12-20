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Tokat'ta Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Eden Asker İçin Tören Düzenlendi

Tokat'ta kalp krizi sonrası vefat eden Uzman Çavuş Ferman Karasakal için tören düzenlendi, cenazesi memleketi Çorum'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:54
Tokat'ta Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Eden Asker İçin Tören Düzenlendi

Tokat'ta Asker İçin Saygı Duruşu

Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Ferman Karasakal için bir tören gerçekleştirildi.

Dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Karasakal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak belediyeye ait cenaze nakil aracıyla İl Jandarma Komutanlığı

Tören ve Defin İşlemleri

Asker arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak yürütülen cenaze, tören alanına getirildi. Burada gerçekleştirilen saygı duruşu ve dua sonrasında, Karasakal'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Karasakal, arkadaşları ve aile üyeleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Ferman Karasakal için İl Jandarma...

Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Ferman Karasakal için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören yapıldı. Tören ve duanın ardından Karasakal'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Ferman Karasakal için İl Jandarma...

Tokat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Uzman Çavuş Ferman Karasakal için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören yapıldı. Tören ve duanın ardından Karasakal'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

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