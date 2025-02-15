Tokat'ta Kan Donduran Olay: Baba Oğlunu Keserle Öldürdü

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu keserle öldürdü. Olayda genç hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:16
Tokat'ta Kan Donduran Olay: Baba Oğlunu Keserle Öldürdü

Tokat'ın Niksar İlçesinde Şok Eden Olay

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşanan bir aile dramı, bölge sakinlerini derinden üzdü. Kırkızlar Mahallesi Narman Geçidi Sokak'taki bir evde, 44 yaşındaki Nihat A. ile 18 yaşındaki oğlu Berat A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma Kanlı Bitti

İkili arasında önce sözlü, sonra da fiziki bir kavga gelişti. Olayın gidişatı sırasında Nihat A., evde bulunan bir keserle oğlunun başına vurdu. Berat A., olay yerinde hayatını kaybederken, yaşanan bu trajik olay bölge halkını şoke etti.

Baba Gözaltına Alındı

Olayın ardından hemen güvenlik güçleri harekete geçti. Nihat A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma derinlemesine devam ediyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu başına keserle vurarak öldürdü. Olay yerine...

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu başına keserle vurarak öldürdü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu başına keserle vurarak öldürdü. Olay yerine...

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu başına keserle vurarak öldürdü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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