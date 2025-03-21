Tokat'ta Kar nedeniyle 52 Köy Yoluna Ulaşılamıyor

Tokat'ta Kar Yağışı 52 Köy Yolunu Kapatmış Durumda

Son günlerde etkisini artıran kar yağışı, Tokat'taki 52 köy yolunun kapanmasına yol açtı. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgilere göre, aşırı kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

Kapanan Köy Yolları ve İlçelerdeki Durum

Kapalı köy yollarının sayısı ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Almus ilçesinde 12, Artova'da 1, Erbaa'da 7, Reşadiye'de 8, Sulusaray'da 7, Yeşilyurt'ta 8 ve Zile'de 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için yoğun bir çaba harcıyor. Ekiplerin, olumsuz hava koşullarına rağmen bölgedeki yolların bir an önce açılmasını sağlamak için çalışmaları sürüyor.