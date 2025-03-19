Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Oldu: Başçiftlik Beyaza Büründü

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sıcaklıkları sıfırın altına düşürdü.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:52
Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Oldu: Başçiftlik Beyaza Büründü

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan etkili kar yağışı, ilçeyi beyaz bir örtüyle kapladı.

Kar yağışının ardından hava sıcaklıkları sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı ise 5 santimetreye ulaştı.

Bölge sakinleri, bu beyaz manzaradan memnuniyetlerini dile getirirken, kar yağışının oluşturduğu doğal güzellikler fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

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