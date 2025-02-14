Tokat'ta Kar Yağışı Nedeniyle Hasta Acil Servise Yükseltilirken Yol Açıldı

Tokat'ta Kar Engelleri Aşılarak Hasta Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Orta köyünde, kar yağışı nedeniyle kapalı kalan köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılarak bir hastaya acil yardım sağlandı. 85 yaşındaki bronşit hastası Gülizar Coşkun'un rahatsızlanması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verdi.

Hızla harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik yoğun bir çalışma sonrasında köy yolunu ulaşıma açtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Coşkun, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden Açıklama

İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamaması ve acil durumların hızlıce çözüme kavuşması için ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Tokat'ın her köşesinde yolların ulaşıma açılması için yeni araçlarımızla gece gündüz demeden sahadayız. Tüm mesai arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Ahmet Kayhan ise, ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını ve her türlü olumsuzluğa anında müdahale ettiklerini belirtti. Kayhan, "Yeni araçlarımızla karla mücadelede daha güçlü bir operasyon yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sahadaki ekiplerimizle, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleriyle koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekmekte. Tokat İl Özel İdaresi, yolların güvenli hale getirilmesi için mücadelesini kesintisiz sürdürecektir." diye konuştu.

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki hasta, İl Özel İdaresi ekiplerince yol açılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki hasta, İl Özel İdaresi ekiplerince yol açılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.