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Tokat'ta Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Tokat'ın Zile ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan 3 kişi, hızla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 23:11
Tokat'ta Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Tokat'ta Yaylada Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Tokat'ın Zile ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan yaylada mahsur kalan 3 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı.

Yardım Çağrısı ve Kurtarma Operasyonu

İlçeye bağlı Karşıpınar köyü yaylasında mahsur kalan vatandaşlar, kar yağışının yolunu kapattığını ve 2 gündür yiyeceksiz kaldıklarını belirterek yetkililerden yardım istemişti.

Yardım talebinin ardından bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonucunda yayla yolunu ulaşıma açmayı başardı.

Kurtarılan 3 kişi, yolu açan ekiplere duydukları minnettarlığı dile getirerek teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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