Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor: Çalışmalar Başlatıldı

Tokat'ta kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Tokat-Sivas kara yolunda, ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için karayolu ekipleri yoğun bir çalışma başlatmış durumda.

Karayolları tarafından yürütülen çalışmalar, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama işlemlerini içeriyor. Ekipler, bu kritik güzergahlarda sürücülerin güvenliğini sağlamak adına gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, Tokat'ın yüksek kesimlerinde yaşanan kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu bildiriliyor. Bu durum, özellikle sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor.