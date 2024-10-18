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Tokat'ta Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Tokat'ta Başçiftlik ve Almus ilçelerinde kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:50
Tokat'ta Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Tokat'ta Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde yer alan yüksek kesimlerde kar yağışı yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, bu bölgelerde sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Köyler ve Yaylalar Beyaza Büründü

Kar yağışının etkisiyle, yüksek rakımlı köyler ve yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Bu durum, bölge halkını etkilemiş ve yüksek kesimlerde yaşayanlar kar sebebiyle yaylalardan inmeye başlamıştır. Hava Durumu

Tokat'ta hava sıcaklıklarının düşmesi, kar yağışını beraberinde getirdi. Vatandaşlar bu durumu yakından takip ediyorlar.

Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.

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