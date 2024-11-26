Tokat'ta Karla Kapanan Köydeki Hastalar Hastaneye Ulaştırıldı

Tokat'ta Kar Mağdurlarına Yardım Eli

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Yalı köyünde, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolda sağlık ordusu devreye girdi. Köyde rahatsızlanan iki hasta, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yardım Çağrısı ve Çözüm Süreci

B.Ö. ve M.Ö. isimli hastalar, durumları kötüleşince aileleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine hızla intikal eden ekipler, yaklaşık 1,5 saat süren bir çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı.

Sağlık Ekibinin Hızlı Müdahalesi

Hızla açılan yol sayesinde sağlık ekipleri, hastaları Erbaa Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Bu olay, zorlu hava koşullarında bile acil sağlık hizmetinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.