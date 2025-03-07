Tokat'ta KGYS Kameralarına Yansıyan Trafik Kazaları Görüntüleri Paylaşıldı

Tokat'taki bazı trafik kazaları, KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Emniyet Trafik Başkanlığı görüntüleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:54
Tokat'ta KGYS Kameralarına Yansıyan Trafik Kazaları Görüntüleri Paylaşıldı

Tokat'taki Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıtıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde şubat ayında yaşanan kazalara ait görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Aşırı Hız ve Dikkatsizlik Sonucu Kazalar

Yayınlanan görüntülerde, Tokat'ta yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda meydana gelen bazı kazalar yer aldı. Bu durum, trafikteki güvenlik önlemlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Trafik Başkanlığı'ndan Uyarı Mesajı

Trafik Başkanlığı, bu görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." notuyla paylaşarak dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı. Kazaların önlenmesi için sürücülerin daha fazla dikkat göstermeleri gerektiği belirtiliyor.

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