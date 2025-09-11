Tokat'ta Mehteran Konseri: Danişmend Gazi Anması ve 950. Yıl Etkinlikleri

Tokat'ta Tarihi Sulu Sokak'ta düzenlenen Danişmend Gazi'yi Anma ve Tokat'ın fethinin 950. yılı etkinliklerinde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:03
Tokat'ta Mehteran Konseri: Danişmend Gazi Anması ve 950. Yıl Etkinlikleri

Tokat'ta Mehteran konseri ve Danişmend Gazi'yi anma etkinliği

Tokat'ta Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Tarihi Sulu Sokak'ta, Tokat Valiliği himayesinde, Niksar Kaymakamlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işbirliğinde Danişmend Gazi’yi Anma ve Tokat'ın fethinin 950. yılı etkinlikleri düzenlendi.

Vali Abdullah Köklü'den güçlü vurgular

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat'ta valilik yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi ve programa katılanlara teşekkür etti. Köklü, fethin 950. yılı etkinlikleri kapsamında bu ruhu öğrencilere vermeye çalışacaklarını belirterek "1071'den bugüne yapılan bütün mücadelelerdeki şehit ve gazilerimizi anmadan geçemeyeceğim. Allah onlardan razı olsun. Bugün onlarınemeği ve gayretiyle buradayız. Onların hatıralarını yaşatacağız. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'ne de verecekleri konser için şimdiden çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konser ve katılımcılar

Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Konseri, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Tokat'ta tarihi Sulu Sokak'ta, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Etkinlikte...

Tokat'ta tarihi Sulu Sokak'ta, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Etkinlikte Tokat Valisi Abdullah Köklü (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Tokat'ta tarihi Sulu Sokak'ta, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Etkinlikte...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Başiskele'de Lojistik Depo Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
2
Zafer Sırakaya Midyat'ta: Yeni Midyat Projesi ve Süryanilerle Buluşma
3
Kuşadası Güzelçamlı'da Denizde Erkek Cesedi: Mehmet Çelik (66) Hayatını Kaybetti
4
Türkiye'nin BM Temsilcisi Ahmet Yıldız: İsrail'in Katar Saldırısı 'Alçakça' ve Hukuk İhlali
5
Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası: 95 'Muhammed' Çocuğa Hediye
6
Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü
7
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Denizli'de: İhracatın Yıldızları ve İl Başkanlıkları Ziyareti

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri