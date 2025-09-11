Tokat'ta Mehteran Konseri: Danişmend Gazi Anması ve 950. Yıl Etkinlikleri

Tokat'ta Mehteran konseri ve Danişmend Gazi'yi anma etkinliği

Tokat'ta Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Tarihi Sulu Sokak'ta, Tokat Valiliği himayesinde, Niksar Kaymakamlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işbirliğinde Danişmend Gazi’yi Anma ve Tokat'ın fethinin 950. yılı etkinlikleri düzenlendi.

Vali Abdullah Köklü'den güçlü vurgular

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat'ta valilik yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi ve programa katılanlara teşekkür etti. Köklü, fethin 950. yılı etkinlikleri kapsamında bu ruhu öğrencilere vermeye çalışacaklarını belirterek "1071'den bugüne yapılan bütün mücadelelerdeki şehit ve gazilerimizi anmadan geçemeyeceğim. Allah onlardan razı olsun. Bugün onlarınemeği ve gayretiyle buradayız. Onların hatıralarını yaşatacağız. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'ne de verecekleri konser için şimdiden çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konser ve katılımcılar

Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Konseri, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.

