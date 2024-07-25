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Tokat'ta Meydana Gelen Depremde Olumsuz Durum Yok

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Sulusaray'daki 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 00:27
Tokat'ta Meydana Gelen Depremde Olumsuz Durum Yok

Tokat'ta Sulusaray'da Deprem Oldu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sulusaray olan bu sarsıntı, çevre ilçeler ve Tokat merkezinde de hissedildi.

Vali Abdullah Köklü Açıklama Yaptı

Tokat Valisi Abdullah Köklü, depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirtti. Vali Köklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma gibi kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Köy ve mezraları tek tek taramaya devam ediyoruz."

Depremin Detayları

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 23.20'de merkez üssü Sulusaray olan 4 büyüklüğündeki sarsıntı, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

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