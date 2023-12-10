Tokat’ta minibüs ile kamyon çarpıştı: 5 ölü! Feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri

Tokat’ta sabaha karşı Tokat-Sivas karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Şeker pancarı yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın nasıl olduğu ve kurbanların kimlikleri haberimizin devamında…

KAZANIN DETAYLARI





Kaza, saat 05.00 sıralarında Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Özkul (30) idaresindeki 60 AAB 123 plakalı minibüs, aynı istikamete giden K.D. (63) idaresindeki 60 AAB 456 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya döndü. Minibüste bulunan sürücü ve 4 yolcu, araçta sıkıştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan sürücü ve yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sürücü Ahmet Özkul, Arif Karamemiş (41), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40) ve kimliği belirlemeyen bir kişi araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya karışan kamyon sürücüsü K.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.D.'nin alkol testi yapıldı ve negatif çıktığı öğrenildi. K.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni ve minibüsteki kimliği belirsiz kişinin kim olduğu araştırılıyor.





Tokat’ta meydana gelen trafik kazası, sosyal medyada da gündem oldu. Kaza ile ilgili merak edilen bazı sorular ve cevapları şöyle:



Tokat’ta kaç kişi öldü? Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında, minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Tokat’ta kaza nerede oldu? Tokat’ta kaza, Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü mevkiinde oldu.

Tokat’ta kaza nasıl oldu? Tokat’ta kaza, minibüsün şeker pancarı yüklü kamyon ile arkadan çarpışması sonucu oldu.

Tokat’ta kaza ne zaman oldu? Tokat’ta kaza, 8 Aralık 2023 tarihinde sabah saat 05.00 sıralarında oldu.

Tokat’ta kaza yapan minibüsün plakası ne? Tokat’ta kaza yapan minibüsün plakası 60 AAB 123 idi