Tokat'ta motosiklet devrildi: Sürücü S.K. (36) hayatını kaybetti
Turhal'da kaza
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, 60 AHH 270 plakalı motosikletin, Turhal-Amasya kara yolu Karayolları 74. Şube Şefliği yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybederek devrilmesiyle meydana geldi.
Kazada, motosiklet sürücüsü S.K. (36) olay yerinde hayatını kaybetti.
Merkezdeki işlemler sonrası S.K.'nin cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.
