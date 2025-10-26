Tokat'ta motosiklet devrildi: Sürücü S.K. (36) hayatını kaybetti

Tokat'ın Turhal ilçesinde 60 AHH 270 plakalı motosikletin devrilmesi sonucu sürücü S.K. (36) olay yerinde hayatını kaybetti; cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 13:06
Turhal'da kaza

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, 60 AHH 270 plakalı motosikletin, Turhal-Amasya kara yolu Karayolları 74. Şube Şefliği yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybederek devrilmesiyle meydana geldi.

Kazada, motosiklet sürücüsü S.K. (36) olay yerinde hayatını kaybetti.

Merkezdeki işlemler sonrası S.K.'nin cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

