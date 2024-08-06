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Tokat'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:03
Tokat'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat’ta Üzücü Bir Kaza

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen otomobil ve motosiklet çarpışmasında bir kişi yaşamını yitirdi. H.E. yönetimindeki 60 NT 170 plakalı otomobil, D.K. tarafından sürülen 60 AFE 018 plakalı motosikletle Danişment Gazi Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazanın Ardından Gelenler

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü D.K., ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ne yazık ki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen D.K. kurtarılamadı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın nedenine dair detaylar araştırılıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Ekipler...

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

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