Tokat'ta Niksar Arpaören'de Orman Yangını Söndürüldü

Kısa sürede müdahale ederek alevler kontrol altına alındı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Arpaören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Niksar Osman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangını büyümeden söndürdü.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

