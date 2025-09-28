Tokat'ta Niksar Arpaören'de Orman Yangını Söndürüldü

Tokat'ın Niksar ilçesi Arpaören köyündeki orman yangını, Niksar Osman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiyesinin 1,5 saatlik müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 15:34
Kısa sürede müdahale ederek alevler kontrol altına alındı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Arpaören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Niksar Osman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangını büyümeden söndürdü.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

