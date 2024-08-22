Tokat'ta Orman Yangını: 2 Hektar Zarar Gördü

Tokat'ta Orman Yangını Oluştu

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çaylı köyünde başlayan orman yangını, 2 hektarlık bir alanı etkiledi. Yangın, bölgedeki ormanlık alanlarda yoğun duman görünümüne yol açtı.

Yangına Müdahale Başladı

Yangının bildirilmesi üzerine, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterdi.

Vali'den Açıklama

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının söndürülmesi için çalışan ekiplerin yaklaşık 2 saatlik bir çaba sonucunda yangını kontrol altına aldığını ifade etti. Yangın nedeniyle 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtiliyor.

Yangının Sebepleri Araştırılıyor

Yetkililer, yangının çıkış sebebi konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bölgedeki doğal güzelliklerin korunması adına önlemler alınmaya devam ediliyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.