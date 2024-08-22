Tokat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tokat’ta Çıkan Orman Yangını Sonlandırıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin etkin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında toplamda 2 hektarlık bir alan zarar gördü.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangın, Akpınar Mahallesi Ayazma Küme Evleri mevkisinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Olayı gören vatandaşlar, yangını hemen ilgili ekipler ile paylaştı.

Ekiplerin Başarılı Müdahalesi

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından yangını başarılı bir şekilde söndürdü. Olay sonrası yapılan değerlendirmelerde, yangının sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.