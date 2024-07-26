Tokat'ta Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Tokat'ta Yangın Yönetimi Başarıyla Gerçekleştirildi

Tokat'ta otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Nedeni Havai Fişekler

Yangının, kent merkezindeki Hac Dağı mevkisinde havai fişek atılmasıyla başladığı iddia edildi. Yangın, geniş alanlara yayılmadan önlendi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karşı etkili bir mücadele sergiledi. Yangın, yaklaşık 30 dakikalık bir sürenin ardından tamamen söndürüldü.

Yangının ardından, bölgeye yönelik olarak polis ekipleri tarafından 5 dönümlük alanda yürütülen inceleme ve soruşturma süreci başlatıldı.