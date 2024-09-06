Tokat'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Olay, Tokat-Turhal kara yolu üzerindeki Arzupınar köyü kavşağında meydana geldi. Necati Kaya’nın kullandığı 60 ZL 107 plakalı otomobil, Ç.B. yönetimindeki 34 PU 6136 plakalı araçla çarpıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışma sonrası sürücüler ile beraber aracın içinde bulunan M.K. ve Z.K. yaralanarak olay yerine gelen ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, sürücü Necati Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.