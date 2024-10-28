Tokat'ta Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir kazada, otomobil ve traktörün çarpışması sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi ve 2 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Olay, Alaca-Zile kara yolu üzerinde, Büyükkarayün köyü mevkisinde meydana geldi. E.A. (38) yönetimindeki 60 HS 399 plakalı otomobil, H.G. (41) idaresindeki 60 ADF 535 plakalı traktör ile çarpıştı.
Hayatını Kaybeden ve Yaralılar
Kaza sonucu otomobilde yer alan H.A. (64) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler, hızlı bir şekilde Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.