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Tokat'ta Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 00:26
Tokat'ta Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir kazada, otomobil ve traktörün çarpışması sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi ve 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Alaca-Zile kara yolu üzerinde, Büyükkarayün köyü mevkisinde meydana geldi. E.A. (38) yönetimindeki 60 HS 399 plakalı otomobil, H.G. (41) idaresindeki 60 ADF 535 plakalı traktör ile çarpıştı.

Hayatını Kaybeden ve Yaralılar

Kaza sonucu otomobilde yer alan H.A. (64) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler, hızlı bir şekilde Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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