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Tokat'ta Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ve traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 23:25
Tokat'ta Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı

Tokat'ta Kazada 5 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, bir otomobilin traktörle çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Tokat-Turhal kara yolu üzerinde bulunan Şenyurt beldesinin yakınlarında meydana geldi.

19 yaşındaki Devran Maviş'in yönetimindeki 60 AN 009 plakalı otomobil, 54 yaşındaki Cafer Cenikli'nin kullandığı 60 AB 829 plakalı traktörle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otomobilde bulunan Maviş dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Yerel sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Turhal ve Tokat'taki hastanelere sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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