Tokat'ta Otomobil Yangını Bitişikteki Binayı Havaya Uçurdu

Tokat'ın Erbaa İlçesinde Yangın Paniği

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ötügen Sokak'ta bir otomobilde başlayan yangın, komşu bir binaya da zarar verdi. Olay, Nazım Güner'e ait 06 GA 8886 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın Hızla Büyüdü

Söndürülemeyen alevler kısa sürede otomobilin yanında bulunan Sadettin Ateş'e ait binaya sıçradı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgedeki Müdahale

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ancak yangında otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi ve komşu binanın dış cephesinde ciddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilde başlayan yangın, yanındaki binaya da zarar verdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilde başlayan yangın, yanındaki binaya da zarar verdi.