Tokat'ta Otomobil Yangını: Hasar Meydana Geldi

Tokat'ta Yangın Olayı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan çevre yolu mevkiinde, E.A'ya ait 60 BH 074 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın hızla büyüdü ve çevredeki vatandaşlar durumu Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye Ekibinin Müdahalesi

Niksar itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, otomobilde önemli derecede hasar meydana geldi. Olayın Ardından

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.