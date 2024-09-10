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Tokat'ta Park Halindeki Araç Yangını

Tokat'ta bir otomobil, park halinde iken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 18:11
Tokat'ta Park Halindeki Araç Yangını

Tokat'ta Olay: Park Halindeki Araç Yandı

Tokat'ın Yeşilırmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Yangın Anı ve Müdahale

Otomobilin alevler içinde kaldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 25 dakika süren müdahale ile Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sonuç

Tahmin edilenden kısa sürede söndürülen yangında, otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için yetkililer inceleme başlattı.

Tokat'ta, park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ta, park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ta, park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ta, park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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