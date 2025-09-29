Tokat'ta Patates Hasadı Sürüyor: Artova'da Organik Üretim

Hasat Eylül ortasında başladı, üretim devam ediyor

Tokat'ta eylül ayının ortasında başlayan patates hasadı devam ediyor. Artova ilçesinde üretim yapan Mustafa Çiftçi, 5 dönümlük alana patates ektiğini ve bu yıl yaklaşık 20 ton ürün beklediklerini söyledi.

Atadan gelen meslek: Organik üretim

Çiftçi, üretime ilişkin şunları aktardı: "Dedemizden bu yana 70-80 yıldır patates üretimi yapıyoruz. Ben 30 yıldır bu işi sürdürüyorum. Atadan gelen bir meslek. Bizim patateslerimiz organiktir, gübre kullanmayız."

Artova patatesinin lezzetine dikkat çeken Çiftçi şu ifadeleri kullandı: "Patatesimiz piştiğinde sulanmaz, çok kaliteli olur. Sabit müşterilerimiz var, köylere satıyoruz. Artova'nın patatesi kışa dayanıklı, lezzetli ve pişmesi güzel olduğu için Tokat, Yozgat, Ordu gibi illere de gidiyor. Ayrıca cips fabrikalarına gönderiyoruz. Aile olarak 7-8 kişi çalışıyoruz, hasadı 3-4 günde tamamlıyoruz. Bu yıl iklim sıcak gittiği için dönüme 4 ton hasat bekliyoruz. Patatesin kilosunu 12,5 liraya satıyoruz."

İlçe bazlı üretim rakamları

Artova ilçesinde 2024 yılında 42 üretici 650 dekarlık alandan yaklaşık bin 950 ton patates hasadı yaptı. 2025 yılında ise 40 üreticinin 640 dekarlık alandan bin 900 ton ürün elde etmesi öngörülüyor.