Tokat'ta pet şişe patlaması: İki kardeş yaralandı

Tokat Yeşilyurt Kuşçu köyünde çöpte bulunan kimyasal madde içeren pet şişe patlayınca 2 ve 5’inci sınıf öğrencisi iki kardeş yüz ve ellerinden yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:20
Tokat'ta pet şişe patlaması: İki kardeş yaralandı

Tokat'ta pet şişe patlaması: İki kardeş yaralandı

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyünde yaşayan 2 ve 5’inci sınıf öğrencisi iki kardeş, iddiaya göre çöpte buldukları pet şişeyle oynamaya başladı.

Bir anda bomba gibi patlayan pet şişenin içindeki kimyasal madde, çocukların yüz ve ellerinde yanıklara yol açtı. Durumu fark eden aile bireyleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Tedavi ve soruşturma

Olay yerine sevk edilen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT DEVLET HASTANESİ

TOKAT DEVLET HASTANESİ

İLGİLİ HABERLER

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
3
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
4
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
5
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti