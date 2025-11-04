Tokat'ta pet şişe patlaması: İki kardeş yaralandı

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyünde yaşayan 2 ve 5’inci sınıf öğrencisi iki kardeş, iddiaya göre çöpte buldukları pet şişeyle oynamaya başladı.

Bir anda bomba gibi patlayan pet şişenin içindeki kimyasal madde, çocukların yüz ve ellerinde yanıklara yol açtı. Durumu fark eden aile bireyleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Tedavi ve soruşturma

Olay yerine sevk edilen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

