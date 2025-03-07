Tokat'ta Polis Memuru Hacı Nuri Erdağ İçin Cenaze Töreni

Hacı Nuri Erdağ İçin Son Görev

Tokat'ta, beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hacı Nuri Erdağ için anlamlı bir cenaze töreni düzenlendi.

49 yaşındaki Hacı Nuri Erdağ'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi'nden alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Buradaki törende, İl Müftüsü Esat Yapıcı dua etti. Heyecan ve üzüntü dolu anların yaşandığı törende, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Erdağ'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze törenine İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, protokol üyeleri ve meslektaşları katıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Erdağ'ın cenazesinin, Amasya'nın Taşova ilçesi'nde yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Tokat'ta beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hacı Nuri Erdağ için cenaze töreni düzenlendi.

Tokat'ta beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hacı Nuri Erdağ için cenaze töreni düzenlendi.