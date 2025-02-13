Tokat'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Tokat'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik kapsamlı bir araştırma yaptı.

Arama ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında ekipler, belirlenen ev, iş yeri ve bağ evlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda bir av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ile birlikte yaklaşık 650 fişek ele geçirildi. E.G. ve A.Y. isimli şüpheliler, olayın ardından gözaltına alındı.

Zanlıların Durumu

Jandarma tarafından yapılan işlemlerinin ardından, her iki zanlı adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.