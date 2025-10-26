Tokat'ta Sahte Polisle 1,8 Milyon Lira Dolandırıcılık: 2 Zanlı Tutuklandı

Tokat'ta sahte polis ve savcı numarasıyla iki kadını yaklaşık 1,8 milyon lira dolandırdığı iddia edilen A.A. ve C.A.Ş. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 11:35
Olayın Detayları

Tokat'ta 10 gün arayla iki kadını yaklaşık 1,8 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yakalanan A.A. ve C.A.Ş., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Soğukpınar Mahallesi'nde tek başına yaşayan G.S.'ye telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp "adınız terör örgütüne karıştı" diyen A.A. ve C.A.Ş., evine giderek kadından yaklaşık 900 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası alarak uzaklaştı.

Yaklaşık 10 gün sonra Gülbahar Hatun Mahallesi'nde tek yaşayan M.Ü. isimli kadını da aynı yöntemle dolandıran zanlılar, bu kişiden de evden alarak yaklaşık 900 bin lira değerinde ziynet eşyası ile ayrıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayları aydınlatmak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Dört saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin Amasya'nın Suluova ilçesi'nde yaşadığı belirlendi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen ortak operasyon sonucu A.A. ve C.A.Ş., ikametlerinde yakalanarak Tokat'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tokat'ta 10 gün arayla 2 kadını yaklaşık 1,8 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

