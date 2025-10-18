Tokat'ta Şehit Piyade Er Eyüp Güner Gaziantep'e Uğurlandı

Tokat Havalimanı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Gaziantep'e gönderildi.

Tören, Tokat Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Cenaze törenine Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Şehit Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, tören mangası eşliğinde askeri uçağa konularak baba ocağı Gaziantep'e uğurlandı.

