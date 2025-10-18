Tokat'ta Şehit Piyade Er Eyüp Güner Gaziantep'e Uğurlandı

Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, Tokat Havalimanı'ndaki törenin ardından askeri uçakla Gaziantep'e gönderildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 09:19
Tokat'ta Şehit Piyade Er Eyüp Güner Gaziantep'e Uğurlandı

Tokat'ta Şehit Piyade Er Eyüp Güner Gaziantep'e Uğurlandı

Tokat Havalimanı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Gaziantep'e gönderildi.

Tören, Tokat Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Cenaze törenine Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Şehit Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, tören mangası eşliğinde askeri uçağa konularak baba ocağı Gaziantep'e uğurlandı.

Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Eyüp...

Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, askeri uçakla Gaziantep'e gönderildi.

Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Eyüp...

İLGİLİ HABERLER

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform
2
Gümrük Operasyonu: Tekirdağ ve Edirne'de 1,3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
3
Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 18 Şüpheli Tutuklandı
4
Gaziantep'te Şehit Piyade Er Eyüp Güner İçin Tören Düzenlendi
5
Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da
6
Tekirdağ'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi Yer Yer 50 Metrenin Altına Düştü
7
Düzce Korugöl Tabiat Parkı'nda Sonbahar Renkleri

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri