Tokat'ta Silahlı Kavga: Eski Muhtar Hayatını Kaybetti

Tokat’taki Silahlı Kavga Olayı

Tokat'ın Kabatepe köyünde yaşanan silahlı kavga sonucu eski muhtar dönemi sona erdi. Yeni muhtar D.D. ve oğlu A.D., eski muhtar Mustafa Ceylan’ı öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Kavga, dün sabah saatlerinde tarlada çalışan Mustafa Ceylan ile yeni muhtar D.D. arasında başlayan bir tartışma sonucu patlak verdi. İkili arasındaki sözlü atışmanın kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmesi neticesinde, Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, kız kardeşi Tülin Ceylan ağır yaralandı.

Zanlıların Adliyeye Sevk Edilmesi

Jandarma tarafından gözaltına alınan D.D. ve oğlu A.D., çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Yaralı Tülin Ceylan’ın ise Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Tokat genelinde yaşanan bu olay, bölgedeki huzuru bozmuş ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, adli sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu.

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeni muhtar ile oğlu, adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeni muhtar ile oğlu, adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeni muhtar ile oğlu, adliyeye sevk edildi.