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Tokat'ta Silahlı Kavga: Eski Muhtarın Ölümü ve Yeni Muhtarın Tutuklanması

Tokat'ta eski muhtarın öldüğü silahlı kavgada yeni muhtar ve oğlu tutuklandı. Tülin Ceylan'ın durumu kritik.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:50
Tokat'ta Silahlı Kavga: Eski Muhtarın Ölümü ve Yeni Muhtarın Tutuklanması

Tokat'ta Silahlı Kavga Olayı

Tokat'ın Kabatepe köyü, korkunç bir silahlı kavga ile sarsıldı. Eski muhtar Mustafa Ceylan, yeni muhtar D.D. ile girdiği tartışma sonrasında hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Kavga sırasında Tülin Ceylan da ağır yaralandı ve acil olarak Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tülin Ceylan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Zanlıların Yakalanması

Silahlı kavganın ardından D.D. ve oğlu A.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar, çelik yelek giydirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç

Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan D.D. ve A.D., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Önemli Not: Olay kapsamında detaylı inceleme devam etmekte olup, ilgili güvenlik birimleri ve adli otoriteler konu üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeni muhtar ile...

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeni muhtar ile oğlu, adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeni muhtar ile...

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeni muhtar ile oğlu, adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeni muhtar ile...

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeni muhtar ile oğlu, adliyeye sevk edildi.

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