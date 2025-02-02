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Tokat'ta Silahlı Saldırı: 4 Genç Yaralandı

Tokat'ta motosikletten açılan ateşle 4 genç yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:13
Tokat'ta Silahlı Saldırı: 4 Genç Yaralandı

Tokat'ta Silahlı Saldırı: 4 Genç Yaralandı

Tokat'ta, Hoca Ahmet Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 4 genç yaralandı. Olayda, M.D.E. (20) ve Ö.K. (20) adlı şahısların bulunduğu motosikletten E.Ç. (17), M.M.D. (19), D.A. (18) ve O.D. (17) adlı gençlere av tüfeğiyle ateş açıldı.

Ateş açılması sonucu yaralanan gençler, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan iki zanlının yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntüler, olayın detaylarını belgeliyor.

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