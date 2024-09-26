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Tokat'ta Silahlı Saldırı: Yaralı Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Zile ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltılar var.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:42
Tokat'ta Silahlı Saldırı: Yaralı Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Silahlı Saldırı Sonrası Kayıplar

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişi, tedavi sürecinde yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

17 Eylül tarihinde, Kislik Mahallesi Ulukavak mevkiinde, 52 yaşındaki Rahmi Yılmaz, aracına yönelik kalaşnikof silah ile açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Yaralı, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Rahmi Yılmaz, 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 37 yaşındaki E.B.A., adliyeye sevk edilerek mahkemece tutuklandı.

Yaşanan bu üzücü olay, bölgede güvenlik endişelerini artırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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