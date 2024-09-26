Tokat'ta Silahlı Saldırı: Yaralı Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Silahlı Saldırı Sonrası Kayıplar
Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişi, tedavi sürecinde yaşamını yitirdi.
Olayın Detayları
17 Eylül tarihinde, Kislik Mahallesi Ulukavak mevkiinde, 52 yaşındaki Rahmi Yılmaz, aracına yönelik kalaşnikof silah ile açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Yaralı, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hastanede Hayatını Kaybetti
Rahmi Yılmaz, 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 37 yaşındaki E.B.A., adliyeye sevk edilerek mahkemece tutuklandı.