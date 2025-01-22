Tokat'ta Sokak Tartışması Korkunç Sona Erdi: Tabancayla Yaralanan Var

Tokat'ta Sokakta Silahlı Yaralama Olayı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Erek Caddesi'nde meydana gelen bir olayda, bacağından vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda yaşandı.

Tartışma Nasıl Başladı?

İddiaya göre, O.Ç. (37) ile M.E. (40) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ç., yanında bulundurduğu tabancayla M.E.'ye ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Yaralı Hastaneye Sevk Edildi

Olayın ardından yaralanan M.E., olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.E.'nin durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Saldırgan Kaçarken Yakalandı

O.Ç., kaçmasına yardımcı olan O.S. ile birlikte Çorum'da yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bu tür şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yetkililerin gerekli tedbirleri alması bekleniyor.