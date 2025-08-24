Tokat'ta Söngüt Köyü'nde Kumaş Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Olay ve müdahale

Tokat kent merkezine bağlı Söngüt köyünde bulunan bir kumaş deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekipler yangına hızla müdahale etti.

Yetkililer, müdahalenin ardından yangının kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi.

Başkanın Açıklaması

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına müdahale ettiğini ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.

Yazıcıoğlu, ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiklerini de kaydetti.

