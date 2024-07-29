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Tokat'ta Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Tokat'ın Zile ilçesinde sosyal medya anlaşmazlığı cinayete dönüştü. Zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:08
Tokat'ta Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Tokat'ta Cinayet Olayı

Tokat'ın Zile ilçesinde, sosyal medya üzerinden başlayan bir tartışmanın cinayetle sonuçlanması sonrası şüpheli tutuklandı.

Sosyal Medyada Başlayan Tartışma

Olay, Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Mustafa G. ile Mersin'de ikamet eden Vesile Y. arasında başladı. İki şahıs, yaklaşık iki ay süren sosyal medya tartışması sonucunda Atatürk'e hakaret iddiaları ile karşı karşıya kaldılar.

Tartışma Büyüyerek Kavga Halini Aldı

Tartışma büyüdükten sonra, Mustafa G., Vesile Y.'ye konum gönderdi. Vesile Y., eşi İshak Y. (50), oğlu Hakan Y. (20) ve yakınları Halil İbrahim Y. ile Caner G. ile birlikte, olayın yaşandığı Alacamescitzir Mahallesi'ne yöneldi.

Olayın Gelişimi

Günel’in ikametine ulaşan grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada Mustafa G., av tüfeğiyle İshak Y.'ye ateş açtı. İshak Y., olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Polis ve Adli Süreç

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kısa sürede Mustafa G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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