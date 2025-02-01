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Tokat'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Tokat'ta devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 22:43
Tokat'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Tokat'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen kaza, tarlaya devrilen bir otomobilin içinde üç kişinin yaralanmasına neden oldu. M.S. (52) yönetimindeki 60 AAZ 286 plakalı otomobil, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kaza Anı ve Yaralılar

Olayın ardından sürücü M.S. ile birlikte araçta bulunan H.N. ve E.N. yaralandı. Yaralılar, hızla olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Yaşanan bu üzücü kaza, bölgedeki trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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