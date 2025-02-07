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Tokat'ta Tırda 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ekiplerin durdurduğu tırda 5 Afgan göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:24
Tokat'ta Tırda 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tokat'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sırasında polis ekipleri, D-100 kara yolu üzerinde süren bir tırı durdurdu. Iğdır'dan İstanbul'a giden Bilal Ş. adlı sürücünün kullandığı tırda yapılan aramada, Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için ilgili kuruma yönlendirildi.

Öte yandan, tır sürücüsü Bilal Ş. gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu olay, Türkiye'nin düzensiz göçmenlerle ilgili mücadelesinde önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polislerce durdurulan tırda 5 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polislerce durdurulan tırda 5 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan tır sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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