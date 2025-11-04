Tokat'ta Tüfekle Amcasını Kazara Vuran Kişi Gözaltında

Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde yaşanan olayda, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından amcasını kazara vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen kişi kısa sürede gözaltına alındı.

Olayın Seyri

Edinilen bilgiye göre, M.G. ile köyde yaşayan gençler arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavganın ardından evinden tüfek alan M.G., kavga ettiği şahısların yanına gitmek istedi. Bu sırada tüfekle dışarı çıktığını gören amca Cuma Giden araya girmek isteyince, amca ile yeğen arasında arbede yaşandı ve tüfek ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların omuz bölgesine isabet ettiği Cuma Giden, ağır yaralı olarak Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Ele Geçirilenler

Olayın ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu şüpheli M.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde zanlının 0,81 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Zanlının evinde, eklentilerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek ile evin karşı bahçesinde 9 milimetre çapında tabanca mermisi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

