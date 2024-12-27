Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Tokat'ta Narkotik Operasyonu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreste düzenlenen operasyonda, baca deliğine gizlenmiş şekilde satışa hazır toplam 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 200 lira, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör de bulundu.

Operasyon kapsamında bir şüpheli, “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçlamasıyla gözaltına alındı. Uyuşturucunun temini aşamasında bağlantılı olduğu tespit edilen diğer 2 şüpheli de yakalandı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 sentetik uyuşturucu hap, 15 sikke ve 3 tarihi obje ele geçirildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Yapılan aramada, baca deliğine gizlenmiş, satışa hazır paketler halinde toplam 30 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 200 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ele geçirildi.