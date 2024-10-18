Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 73 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir uyuşturucu operasyonunda, bir tırda 73 kilo 552 gram skunk ele geçirildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyonun Detayları

Ekipler, Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda bir tıra yapılan baskında, 3 ayrı çanta içerisinde paketlenmiş 73 kilo 552 gram skunk bulundu.

Olayla bağlantılı olarak iki kişi gözaltına alındı ve uyuşturucu madde taşımak için kullanılan tıra el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir tırda 73 kilo 552 gram skunk ele geçirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir tırda 73 kilo 552 gram skunk ele geçirildi.