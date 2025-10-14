Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haziran ayında Erbaa'da bir kamyon kasasındaki otomobilin gizli bölmesinde ele geçirilen 10 kilo 190 gram skunk ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni operasyonlar gerçekleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde Ankara ve Ağrı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 290 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltı, adli süreç ve tutuklama

Operasyonda şüpheliler A.Ç, M.Ç. ile Y.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden A.Ç'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası2 yıldır arandığı öğrenildi.

